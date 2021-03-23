Суд изъял у окружения экс-главы Клинского района имущество на 920 млн рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Подмосковный суд по иску прокуратуры изъял у окружения бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя имущество на 920 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Клинский городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры Клина об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало гражданам, подконтрольным бывшему главе Клинского муниципального района Александру Постриганю, и было получено из не предусмотренных законом источников. В доход государства обращено недвижимое имущество, объекты социально-бытового назначения, а также денежный эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается [на сумму] свыше 920 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Это не первый иск прокуратуры об изъятии имущества Постриганя и его окружения. Ранее Клинский городской суд обратил в доход государства имущество Постриганя и аффилированных с ним лиц стоимостью 10 млрд рублей.

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе проверки Клинская городская прокуратура, установила, что бывший чиновник оформлял имущество не только на своих близких, но и на их родственников, а также аффилированные организации.

В декабре прошлого года Клинский городской суд Московской области приговорил Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.

Постригань был главой Клинского района почти 20 лет - с 1992 по 2014 год. В июне 2018 года он был задержан правоохранителями в столичном аэропорту Шереметьево.