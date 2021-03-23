Директора фирмы в Челябинске арестовали по обвинению в махинациях с землей

ЧЕЛЯБИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца директору ООО "Заповедник" Ивану Окольникову, который обвиняется в махинациях с муниципальным земельным участком с ущербом бюджету города на сумму не менее 115 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 мая 2021 года", - сказал судья.

В отношении Окольникова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") УК РФ. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской совместно с ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным контрольно-счетной палаты региона, Окольников, используя подложные документы, арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета без законных оснований. Действия данного лица нанесли имущественный ущерб бюджету Челябинска в размере не менее 115 млн рублей.