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Прокуратура начала проверку после взрыва гранаты для страйкбола в руках подростка в Москве

Несовершеннолетние 17 и 10 лет, находясь в квартире, достали из упаковки игрушечную страйкбольную гранату, которая разорвалась в руках у старшего ребенка

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи со взрывом страйкбольной гранаты в руках подростка на северо-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"По предварительной информации, 23 марта несовершеннолетние 17 и 10 лет, находясь в квартире жилого дома в проезде Кадомцева, достали из упаковки заказанную на одном из интернет-сайтов игрушечную страйкбольную гранату, которая разорвалась в руках у старшего ребенка. Обоим несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, пояснили в прокуратуре.

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