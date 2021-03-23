Прокуратура начала проверку после взрыва гранаты для страйкбола в руках подростка в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи со взрывом страйкбольной гранаты в руках подростка на северо-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"По предварительной информации, 23 марта несовершеннолетние 17 и 10 лет, находясь в квартире жилого дома в проезде Кадомцева, достали из упаковки заказанную на одном из интернет-сайтов игрушечную страйкбольную гранату, которая разорвалась в руках у старшего ребенка. Обоим несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, пояснили в прокуратуре.