КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили новые уголовные дела после возгорания памятника Воину-Освободителю в городе Заинск. Они выявили нарушения, допущенные на стадиях изготовления и приемки монумента в эксплуатацию, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

16 марта группа детей, игравшая у Вечного огня рядом с памятником Воину-Освободителю, подожгла его. Монумент был уничтожен огнем, возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России").

"В ходе расследования уголовного дела, следователями выявлены нарушения, допущенные как на стадии изготовления, так и приемки памятника в эксплуатацию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"), ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года исполком Заинска и индивидуальный предприниматель из города Зеленодольск в Татарстане заключили муниципальный контракт на изготовление и установку памятника. Позже изготовитель отразил в актах выполненных работ недостоверные сведения о материалах, применявшихся при изготовлении памятника, завысив их стоимость. В нарушение техзадания при изготовлении памятника использовались горючие материалы, отметили в пресс-службе ведомства. В мае 2020 года должностные лица исполнительного комитета города и МУП "Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля" приняли работы, не убедившись, что объект отвечает требованиям безопасности.