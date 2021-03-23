Руководство застройщика пойдет под суд за обман дольщиков в Подмосковье на 491 млн рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Руководитель, главбух и два бывших директора застройщика "ЦСТ Гермес" предстанут перед судом за мошенничество со средствами дольщиков на 491 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Солнечногорская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя, главного бухгалтера и двух бывших директоров общества с ограниченной ответственностью "ЦСТ Гермес", - сообщила Григорьева. - Уголовное дело направлено в Солнечногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу".

Фигуранты обвиняются в мошенничестве и отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления. По версии следствия, руководители компании-застройщика не выполнили свои обязательства по договорам о долевом участии в строительстве жилого комплекса в Солнечногорске. В результате 204 гражданам причинен ущерб на сумму более 491 млн рублей. Кроме того, обвиняемые под видом реализации проекта по строительству многоквартирных жилых домов и таунхаусов в Солнечногорске перечисляли деньги с расчетных счетов компании в адрес физических и юридических лиц в целях их легализации, всего легализовано около 8 млн рублей.