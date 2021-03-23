Следователи осмотрели место гибели девочки в Хибинах

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Следователи осмотрели место схода снега в горах Мурманской области, где в составе туристической группы погибла девочка 2008 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что ребенок был обнаружен на глубине 1,5 м.

"На третий день похода в Хибинской тундре в 10 км от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка (2008 г. р.). В настоящее время на месте происшествия следователем и криминалистами следственного управления произведен осмотр, в ходе которого установлено место и высота схода снежной массы, длина и ширина снежного языка, глубина снежного покрова. Осмотрено тело погибшей. Установлено, что девочка обнаружена на глубине 1,5 м", - говорится в сообщении.

О педагогах, сопровождавших детей, и организации похода

В пресс-службе СК РФ по региону также отметили, что педагоги, сопровождавшие группу детей, не учли сложный характер местности и состояние снежного покрова.

"Установлено, что группа детей в возрасте от 12 до 15 лет сопровождалась членами санкт-петербургского туристского клуба, являющимися педагогами-воспитателями одного из детских домов творчества Санкт-Петербурга. Указанные лица перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туристический маршрут был представлен Домом детского творчества в Санкт-Петербурге и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района города. "В Санкт-Петербурге следователями СК России установлено, что туристический маршрут представлен Домом детского творчества, являющимся учреждением комитета по образованию Санкт-Петербурга, и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует изъятая следствием документация", - говорится в сообщении.

Действиям лиц, ответственных за организацию и оказание туристических услуг несовершеннолетним, будет дана соответствующая правовая оценка. Кроме того, будет дана процессуальная оценка действиям либо бездействию должностных лиц из числа руководства Детского дома творчества и маршрутной квалификационной комиссии Санкт-Петербурга на предмет совершения халатности.

В новость внесены изменения (18:46 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.