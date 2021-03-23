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На севере Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Водитель скрылся с места происшествия

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Автомобиль после столкновения с другой машиной сбил двух женщин-пешеходов на севере Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Около 17:00 на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате одна из машин совершила наезд на двух пешеходов. Пострадали две женщины, они находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, водитель Mercedes оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

"Автомобиль Mercedes <...> оставил машину, а сам скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован с травмой ноги", - сказал собеседник агентства.​​​​​

По данным источника, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

В новость внесены изменения (19:14 мск) - добавлены подробности по тексту.

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