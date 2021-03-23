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Стрельба в США

Байден распорядился приспустить флаги в Белом доме из-за трагедии в Колорадо

В Белом доме сообщили, что американский лидер "кратко выскажется о трагедии в Боулдере" перед отъездом в штат Огайо

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги в Белом доме в память о жертвах стрельбы в Боулдере (штат Колорадо).

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Как сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, американский лидер "кратко выскажется о трагедии в Боулдере" перед отъездом во вторник в штат Огайо. Байдена "регулярно информируют" о происшедшем и будут делать это в дальнейшем. Как сообщили в пресс-службе, "президент также распорядился приспустить все флаги в Белом доме".

По данным властей, стрельбу в понедельник рядом с супермаркетом King Soopers открыл 21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса. Были убиты 10 человек, в том числе полицейский. Пока не уточняется, какими мотивами мог руководствоваться подозреваемый. У него, предположительно, не было сообщников.

Теги
СШАСтрельба в СШАБайден, Джозеф (Джо)
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