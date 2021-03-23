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Суд отправил под домашний арест начальника отдела полиции УВД на метрополитене Москвы

Александра Глинкина подозревают в превышении полномочий

МОСКВА, 23 марта./ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы назначил домашний арест начальнику 2-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене (ММ) Александру Глинкину, подозреваемому в превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом в отношении подозреваемого Глинкина Александра Владимировича, состоящего в должности начальника 2-го отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 мая 2021 года", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, оперативниками отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене пресечена противоправная деятельность начальника 2-го отдела полиции УВД на ММ. По предварительным данным, в феврале 2021 года указанный руководитель дал незаконные распоряжения подчиненным о передаче ему части денежных премий. Собранные оперативниками службы собственной безопасности материалы были переданы в следственные органы.

В настоящее время сотрудник полиции отстранен от исполнения должностных обязанностей, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

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