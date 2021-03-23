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СК возбудил уголовное дело после падения наледи на женщину в Самарской области

Пострадавшая получила ушиб плечевого пояса и плеча

САМАРА, 23 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело за невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи на женщину в городе Отрадный Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Следственным отделом по городу Отрадный СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По версии следователей, из-за ненадлежащей очистки кровли от снега и наледи с крыши дома на улице Гайдара в Отрадном произошло падение наледи на местную жительницу. В прокуратуре Самарской области сообщили, что пострадавшая женщина обратилась в больницу с ушибом плечевого пояса и плеча. Там также уточнили, что уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц ООО "Коммунальная сервисная компания Отрадного".

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