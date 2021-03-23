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В горах КБР заблудились два альпиниста из Москвы

Их уже ищут спасатели

НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Спасатели Кабардино-Балкарии (КБР) ведут поиск двух заблудившихся альпинистов в горах региона, которые, предположительно, прибыли в республику из Москвы, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по региону.

"В 19:20 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что два альпиниста при осуществлении акклиматизационной подготовки перед выходом на маршрут заблудились на склоне горы Эльбрус в районе водопада Терскол, высота 3200 метров. В 19:25 мск на поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 5 человек и 1 единицы техники", - говорится в сообщении.

Как сообщается, с альпинистами была налажена связь. В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что альпинисты, предположительно, являются жителями Москвы.

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