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Бастрыкин поручил проверить высказывания "скопинского маньяка" в СМИ

Речь идет об интервью Ксении Собчак, в котором он рассуждал о судьбе своих бывших жертв
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Рязанской области организовать проверку высказываний в СМИ так называемого "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Мохов, который ранее отбывал наказание за похищение и изнасилование двух девушек, дал интервью Ксении Собчак, в нем он в том числе рассуждал о судьбе своих бывших жертв. "Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку", - сказала Петренко.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияРязанская область
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