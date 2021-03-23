Бастрыкин поручил проверить высказывания "скопинского маньяка" в СМИ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Рязанской области организовать проверку высказываний в СМИ так называемого "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Мохов, который ранее отбывал наказание за похищение и изнасилование двух девушек, дал интервью Ксении Собчак, в нем он в том числе рассуждал о судьбе своих бывших жертв. "Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку", - сказала Петренко.