Следствие по делу об убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии завершили

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил следственные действия в отношении уроженцев Ингушетии, которых считает причастными к убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантам дела обвинение предъявлено в окончательной редакции.

"Практически все фигуранты дела уведомлены об окончании следственных действий, им предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину из них никто не признает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, квалификация обвинения, вменяемая фигурантам, осталась прежней. В зависимости от роли и участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Теракт, повлекший умышленное причинение смерти человеку"), ст. 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества или участие в нем"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия организованной группой"), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), а также в организации терроризма (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). "В ближайшее время обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела", - уточнил источник.