Режим ЧС ввели на участке федеральной трассы в Сочи, поврежденном оползнем

СОЧИ, 23 марта. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на пострадавшем от оползня участке автодороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия в Сочи. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления федеральных дорог "Черноморье".

22 марта участок дороги был поврежден из-за оползневых процессов. В результате оказалось повреждено асфальтовое покрытие проезжей части, дорога провалилась на три метра в глубину.

"Комиссией под председательством мэра Сочи Алексея Копайгородского принято решение о введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация" на участке федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия 157,5 км - 158,5 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание сочинской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности проведено в экстренном порядке по обращению упрдора "Черноморье".

Уточняется, что сейчас на разрушенном отрезке дороги организовано реверсивное движение. Данный участок закрыт водонепроницаемым материалом, чтобы избежать дальнейшего насыщения влагой земляного полотна дороги и тела оползня. Собрана информация о геологических условиях участка разрушения.