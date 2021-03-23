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Одна из пострадавших в результате наезда автомобиля на севере Москвы умерла в больнице

Сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места происшествия
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в результате наезда Mercedes на севере Москвы, умерла в больнице, о состоянии второй пострадавшей информации нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Одна из пострадавших в результате ДТП на севере Москвы скончалась в медицинском учреждении, о состоянии второй женщины в данный момент информация не поступала", - сказал собеседник агентства. В главке добавили, что сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места происшествия.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что за рулем иномарки в момент ДТП находился 23-летний житель Московской области Сидикшох Рахматов.

Вечером во вторник автомобиль Mercedes на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы совершил наезд на двух пешеходов, после чего водитель оставил машину, а сам скрылся с места происшествия.

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