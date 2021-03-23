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Сообщение о минировании всех школ и детсадов в Люберцах оказалось ложным

Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах поступают с января 2020 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Информация от неизвестного об угрозе взрыва во всех школах и детских садах в Люберцах оказалась ложной, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"Были проверены все школьные и дошкольные учебные заведения Люберец, сообщение с угрозами взрывов не подтвердилось", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник в ФСБ поступило анонимное сообщение о "минировании" всех школ и детсадов Люберец.

Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Все они оказывались ложными.

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