Экс-полицейский из Ленобласти получил тюремный срок за взятку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Лодейнопольскому району Ленинградской области приговорен судом к семи с половиной годам колонии за взятку, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Судом подсудимый признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, лишением звания майор полиции, лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Имя осужденного в СК не уточнили. По данным Подпорожского горсуда Ленобласти, который выносил приговор, осужденного зовут Максим Лоев. О задержании мужчины и возбуждении в отношении него дела по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки") сообщалось летом 2019 года. После этого он был уволен из МВД.

Как удалось установить суду, экс-полицейский потребовал от бизнесмена взятку в сумме 500 тыс. рублей за отказ от возбуждения уголовного дела по результатам проверки. Однако, как установили следователи, бизнесмену удалось сторговаться с полицейским на 300 тыс. рублей. Во время передачи денег его с поличным задержали сотрудники собственной безопасности петербургского главка МВД.