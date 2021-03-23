{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-полицейский из Ленобласти получил тюремный срок за взятку

Суд приговорил его к 7,5 года колонии строгого режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Лодейнопольскому району Ленинградской области приговорен судом к семи с половиной годам колонии за взятку, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Судом подсудимый признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, лишением звания майор полиции, лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Имя осужденного в СК не уточнили. По данным Подпорожского горсуда Ленобласти, который выносил приговор, осужденного зовут Максим Лоев. О задержании мужчины и возбуждении в отношении него дела по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки") сообщалось летом 2019 года. После этого он был уволен из МВД.

Как удалось установить суду, экс-полицейский потребовал от бизнесмена взятку в сумме 500 тыс. рублей за отказ от возбуждения уголовного дела по результатам проверки. Однако, как установили следователи, бизнесмену удалось сторговаться с полицейским на 300 тыс. рублей. Во время передачи денег его с поличным задержали сотрудники собственной безопасности петербургского главка МВД.

Теги
РоссияЛенинградская область
Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
Следствие по делу об убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии завершили
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантам дела обвинение предъявлено в окончательной редакции. Вину никто из них не признает
Следствие по делу об убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии завершили
Читать полностью