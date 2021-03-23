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В Дагестане число обратившихся к медикам с признаками отравления выросло до 15

Все пострадавшие дети

МАХАЧКАЛА, 23 марта./ТАСС/. Число жителей Гергебильского района Дагестана, обратившихся с признаками кишечного отравления, выросло до 15. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации района.

Ранее сообщалось, что 13 детей обратились к врачам с признаками отравления.

"В настоящее время число обратившихся жителей района с признаками кишечного отравления выросло до 15, все они дети. Девять человек лечение получают в больнице, шесть - амбулаторно. Их жизни ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.

Новый инцидент с отравлением в Дагестане стал уже пятым в 2021 году. В январе к врачам обратились более 350 жителей Буйнакска, в феврале произошли случаи отравления жителей села Арани Хунзахского района и Каспийска - число пострадавших составило 95 и 33 соответственно. В начале марта массовое отравление произошло и в Махачкале: из почти 50 обратившихся к врачам большинство были дети. Почти во всех случаях причиной отравления стала загрязненная питьевая вода. Возбуждены уголовные дела.

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