Следователь сообщил, что "cкопинский маньяк" Мохов находится под надзором полиции

ТАСС, 23 марта. Виктор Мохов, который после наказания за похищение и изнасилование двух девушек в Скопине в Рязанской области стал давать интервью СМИ, находится под постоянным надзором полиции.

Об этом рассказал ТАСС во вторник старший советник юстиции, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании уголовного дела Мохова, Дмитрий Плоткин.

"Он выходит в магазин - за ним полицейский идет <...>, постоянно возле его дома дежурит машина. Он не имеет права уходить далеко, постоянно должен отмечаться, постоянно его контролируют", - сказал Плоткин.

Он добавил, что Мохов рад общению с журналистами, потому что "его пиарят, а он и доволен".