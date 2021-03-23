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Следователь сообщил, что "cкопинский маньяк" Мохов находится под надзором полиции

Дмитрий Плоткин отметил, что возле дома Виктора Мохова дежурит полицейская машина. Кроме того, он обязан постоянно отмечаться

ТАСС, 23 марта. Виктор Мохов, который после наказания за похищение и изнасилование двух девушек в Скопине в Рязанской области стал давать интервью СМИ, находится под постоянным надзором полиции.

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Об этом рассказал ТАСС во вторник старший советник юстиции, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании уголовного дела Мохова, Дмитрий Плоткин.

"Он выходит в магазин - за ним полицейский идет <...>, постоянно возле его дома дежурит машина. Он не имеет права уходить далеко, постоянно должен отмечаться, постоянно его контролируют", - сказал Плоткин.

Он добавил, что Мохов рад общению с журналистами, потому что "его пиарят, а он и доволен".

 

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