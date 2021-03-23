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Причиной крупного ДТП в Ингушетии стал отказ тормозов у грузового самосвала

В результате аварии были госпитализированы два ребенка и два взрослых, еще нескольких человек отпустили домой после оказания медпомощи

МАГАС, 23 марта. /ТАСС/. Причиной ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло в понедельник на федеральной трассе "Кавказ" в Ингушетии, стал отказ тормозов у грузового самосвала. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"22 марта на ФАД "Кавказ" житель села Экажево, управляя грузовым самосвалом, из-за отказа тормозной системы совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении на малой скорости машину Mazda с последующим столкновением с автомашинами ВАЗ-2112, Audi, Lada Granta, "Газель" и ВАЗ-2114. В результате ДТП госпитализированы две девочки 2011 и 2014 годов рождения и два жителя Дагестана 1998 года и 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

В приемное отделение республиканской больницы были доставлены и отпущены домой после оказания медицинской помощи два жителя Дагестана, два жителя Назрани и жительница села Яндаре. Кроме того, в больницу обратился водитель Mazda, который после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

По факту ДТП правоохранительными органами республики проводится доследственная проверка.

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