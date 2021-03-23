Суд отказался арестовывать актера из сериала "След" за нападение на инспектора в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отказался арестовывать обвиняемого в нападении на инспектора ВАИ актера Андрея Лаврова, сыгравшего роль следователя Котова в сериале "След", отправив его под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил ходатайство следствия и отправил Андрея Лаврова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти") под домашний арест на срок до 19 мая", - сообщили в суде.

19 марта 44-летний Лавров на Котельнической набережной в Москве подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали актера, в отделении полиции он дал признательные показания. В отношении него полиция возбудила дело по статье об угрозе убийством. Его отпустили под подписку о невыезде. Позже СК возбудил дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Актер был задержан. Ему грозит до пяти лет колонии.

Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в сериалах "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному", "Молодые и злые", "СОБР" и других.