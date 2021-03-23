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Пандемия COVID-19

МВД возбудило уголовное дело в связи с утечкой данных москвичей, переболевших COVID-19

В декабре 2020 года об утечке сообщил городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. В открытом доступе оказались данные почти 300 тыс. человек

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших COVID-19. Об этом говорится в ответном письме ГУ МВД по Москве на запрос главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

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"По данному факту Следственным отделом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ")", - указывается в тексте, опубликованном Хинштейном в своем Telegram-канале.

Ведомство информирует, что сейчас "проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение лиц, причастных к противоправной деятельности".

16 декабря прошлого года парламентарий направил обращения в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности лиц, виновных в утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.

9 декабря о такой утечке сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. По его информации, утечка произошла вследствие человеческого фактора. В открытом доступе оказались данные примерно 300 тыс. человек, включая их имена, фамилии, отчества, годы рождения, адреса проживания и регистрации, паспортные данные, мобильные номера и сведения о состоянии здоровья.

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РоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичПандемия COVID-19
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