МВД возбудило уголовное дело в связи с утечкой данных москвичей, переболевших COVID-19

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших COVID-19. Об этом говорится в ответном письме ГУ МВД по Москве на запрос главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

"По данному факту Следственным отделом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ")", - указывается в тексте, опубликованном Хинштейном в своем Telegram-канале.

Ведомство информирует, что сейчас "проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение лиц, причастных к противоправной деятельности".

16 декабря прошлого года парламентарий направил обращения в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности лиц, виновных в утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.

9 декабря о такой утечке сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. По его информации, утечка произошла вследствие человеческого фактора. В открытом доступе оказались данные примерно 300 тыс. человек, включая их имена, фамилии, отчества, годы рождения, адреса проживания и регистрации, паспортные данные, мобильные номера и сведения о состоянии здоровья.