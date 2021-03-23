Уголовное дело возбудили по факту халатности при организации тура в Мурманскую область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о халатности при организации тура в Мурманскую область, участники которого попали под лавину, в результате чего погибла девочка-подросток. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.