Дело рэпера Гулиева, сбившего пешеходов в центре Москвы, поступило в Хамовнический суд

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, поступило в Хамовнический суд Москвы.

Согласно данным базы суда, дело зарегистрировано во вторник. Дата рассмотрения еще не назначена.

Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила ТАСС, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего Эльмина Гулиева. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения), так как в его крови и моче были обнаружены наркотики (каннабиноиды). Гулиеву грозит до семи лет лишения свободы, он находится под арестом.

Днем 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. Виновником аварии считается водитель Infiniti - 26-летний рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В аварии пострадали четыре человека, среди них два пешехода: мужчина и женщина, а также женщина - пассажир Infiniti.

Гулиев признал вину в совершении ДТП, опровергая употребление наркотиков. Гулиев был ранее судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.