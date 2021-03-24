Прокуратура Камчатки начала проверку информации о применении силы к осужденным в колонии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 марта. /ТАСС/. Прокуратура Камчатского края организовала проверку по публикациям СМИ о неправомерном применении физической силы к осужденным в исправительной колонии номер 6 (ИК-6), сообщили в среду ТАСС в ведомстве.

"Прокуратура Камчатского края проводит проверку по размещенным в СМИ видеозаписям о применении в 2017 году физической силы и спецсредств к осужденным в ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю. В ходе проверки будет дана оценка законности действий (бездействия) сотрудников колонии, соблюдения установленных требований применения к осужденным специальных средств и физической силы", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в интернете появились две видеозаписи, на которых к осужденным применяется физическая сила и используются наручники. На одной из них запечатлен мужчина, который отказывался выполнять законные требования сотрудников колонии при проведении полного обыска, в связи с чем к нему применили физическую силу и наручники. На втором видео другой мужчина оказывал сопротивление сотрудникам исправительного учреждения, из-за чего ему загнули руки за спину.

Во вторник в краевом управлении ФСИН ТАСС сообщали, что о произошедших инцидентах в соответствии с действующим законодательством уведомляли надзорные и контролирующие органы. В действиях сотрудников уголовно-исполнительной системы нарушений законности выявлено не было.