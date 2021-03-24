Авраам Руссо дал показания в суде в рамках дела о своем похищении

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы вновь приступил к слушанию уголовного дела в отношении обвиняемых в похищении в 2004 году певца Авраама Руссо племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова. Как уточнил ТАСС адвокат артиста Александр Костанянц, Руссо был допрошен в суде во вторник в качестве потерпевшего.

"В ходе судебного заседания Руссо рассказал, при каких обстоятельствах познакомился с Тельманом Исмаиловым в ресторане на Кипре, где работал на тот момент по контракту, о договоренностях, заключенных между ними после знакомства, о своем похищении и ультиматуме со стороны бизнесмена, который настаивал на том, чтобы Авраам исполнял те песни, которые хочет слушать Тельман. Также он подробно рассказал об избиении в ресторане "Прага" в Москве и последующих после этого покушениях на него", - рассказал защитник. По его словам, после похищения и избиения Руссо вынужден был обратиться к медикам, потратив приличную сумму на лечение.

Кроме того, уточнил адвокат, в ходе заседания стало известно об уклонении от явки в суд со стороны основного фигуранта дела Заура Марданова в связи с пандемией. Подсудимый настаивает, что не может выехать из Парижа для участия в процессе в России уже более года и просит разрешения принять участие в суде посредством видеосвязи. В этой связи прокурор заявил ходатайство об отмене Марданову избранной ранее меры пресечения в виде залога и попросил вынести решение о его заключении под стражу, а также этапировании из Франции в Россию для привлечения в качестве подсудимого. "Суд вынес решение выделить материалы дела в отношении Марданова в отдельное производство, отклонив таким образом ходатайство гособвинителя об изменении меры пресечения подсудимому и приступив к разбирательству дела по существу без основного фигуранта", - отметил юрист. Следующее заседание назначено на 26 апреля.

Дело о похищении

Пресненский суд вынес решение об освобождении от наказания фигурантов уголовного дела о похищении в 2004 году Авраама Руссо 31 октября 2019 года. Уголовное дело и уголовное преследование подсудимых по обвинению в совершении преступления по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья") было прекращено в соответствии с примечанием статьи 126 УК РФ ("Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления"). Марданову на время судебного процесса была избрана мера пресечения в виде залога, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты дела вину в ходе суда и следствия не признали и просили их оправдать, в то время как гособвинение и потерпевший обжаловали решение суда первой инстанции.

Московский городской суд 6 февраля прошлого года отменил постановление нижестоящего суда об освобождении подсудимых от наказания и вернул дело на новое рассмотрение в районный суд.

По данным суда, бизнесмен Исмаилов в конце января 2004 года, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд Руссо в московский ресторан "Прага", проводил его в свой кабинет, где избил вместе с другими мужчинами. Исмаилов потребовал от Руссо отменить концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого обвиняемые насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли его в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова. Прокурор просил назначить Марданову и Дамирову 11 лет, а Гусакову - 10 лет колонии строго режима. Исмаилов ранее был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства.