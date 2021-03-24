Число погибших при подрыве автобуса с полицейскими в Индии увеличилось до пяти

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 марта. /ТАСС/. Число погибших при подрыве во вторник на мощной мине автобуса с полицейскими в штате Чхаттисгарх увеличилось до пяти, количество раненых составило по меньшей мере 15 человек. Об этом в среду сообщает газета The Times of India со ссылкой на правоохранительные органы штата.

Автобус, в котором находились возвращавшиеся с антитеррористической операции 40 сотрудников полиции, подорвался на самодельной мине, установленной боевиками незаконных маоистских вооруженных группировок на мосту через канал в 55 км от города Нараянпура. По меньшей мере трое полицейских погибли на месте, еще двое умерли ночью в госпитале от тяжелых ранений.

Маоисты, которых в Индии чаще именуют наксалитами, совершают вооруженные вылазки в стране с 1960-х годов. Они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма и в настоящее время активны в 14 из 28 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета", и нередко пользуются поддержкой местного населения. Они скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Несколько лет назад они пообещали создать "свободные от капиталистов" зоны в "красном коридоре" от Непала до Южной Индии. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.