Вторая пострадавшая в ДТП на севере Москвы умерла в больнице

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вторая женщина, пострадавшая в результате наезда Mercedes на пешеходов на севере Москвы, умерла в больнице. Об этом ТАСС в среду сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"По полученным данным, скончалась вторая пострадавшая в ДТП", - сказали в управлении.

Вечером во вторник автомобиль Mercedes на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы после столкновения с припаркованной машиной выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов. После происшествия водитель оставил автомобиль, а сам скрылся с места происшествия. Обе пострадавшие были госпитализированы. Позже стало известно, что одна женщина от полученных травм умерла в больнице.

Скрывшийся с места ЧП водитель иномарки разыскивается.