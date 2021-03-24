Два человека пострадали в результате стрельбы возле клуба в центре Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял из пистолета двоих мужчин возле клуба Match Point на Новом Арбате в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"23 марта в полицию поступило заявление о том, что неустановленное лицо у помещения клуба Match Point на улице Новый Арбат, дом 21, строение 2, из пистолета ранило двух мужчин", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у одного из пострадавших ранение левого бедра, у второго - ребра. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганстве (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что инцидент произошел 6 октября 2020 года, уголовное дело по данному факту было возбуждено накануне. "Неизвестный в ходе конфликта на Новом Арбате в районе дома 21, строение 2, предположительно, из травматического пистолета совершил несколько выстрелов в двух оппонентов, чем причинил им телесные повреждения. Пострадавшие обращались за медицинской помощью", - сказали в главке, добавив, что в сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание нарушителя.

В новость внесены изменения (09:58 мск) - добавлен комментарий столичного ГУ МВД России после третьего абзаца.