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Bloomberg: контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале

Он перекрыл движение для 100 судов

ТАСС, 24 марта. Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по меньшей мере для 100 судов. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, контейнеровоз длиной 400 метров, следовавший из Китая в порт Роттердам, сел на мель утром во вторник. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

В настоящее время продолжается спасательная операция, в проведении которой задействованы буксиры. Отмечается, что она может идти еще несколько дней. Экипаж судна в безопасности, пострадавших нет.

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