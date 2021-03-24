В парке в Петербурге нашли человеческие останки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Женщина обнаружила в парке в Красносельском районе Санкт-Петербурга останки, которые, по предварительным данным, могут принадлежать ребенку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В парке обнаружены скелетированные останки - тело ростом около 94 см. Они направлены на экспертизу для установления причин смерти", - сказал собеседник агентства.

Останки нашли неподалеку от многоэтажного дома на улице Маршала Захарова.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.