В Сочи задержали ученика лицея, который планировал убить одноклассников

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ФСБ задержала в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства. Об этом ТАСС в среду сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в городе Сочи в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан учащийся одного из лицеев, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", - сообщили в ЦОС.

У него дома изъяли самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Кроме того, у него обнаружили средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФСБ показала скриншоты дневника подростка, который он вел на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В нем он указывал, как готовит взрывчатку и что ему для этого необходимо. "Страшно, но надо", - написал подросток под одной из фотографий.

В новость внесены изменения (10:10 мск) - добавлена информация в пятом абзаце.