В Москве задержали руководителей логистической компании за неуплату таможенных платежей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следователи задержали руководителей крупной логистической компании за неуплату таможенных платежей на сумму более 16 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере), задержаны руководители крупной логистической компании и их подельники", - сообщила Марковская.

По данным следствия, с июля по декабрь 2018 года подозреваемые осуществили поставки товаров из Китая с предоставлением в таможенные органы документов с недостоверными сведениями об участниках внешнеэкономических сделок, а также о стоимостных, качественных и количественных характеристиках товаров. В соответствии со сведениями, представленными таможенной службой КНР в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, установлено, что реальная стоимость товаров значительно выше, чем стоимость, заявленная при декларировании. "По заключению специалистов установлено, что сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, составила не менее 16 млн 257 тысяч рублей", - пояснила представитель управления.

По местам проживания задержанных и на их рабочих местах проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте.