В Москве задержали троих блогеров за пранк с угоном такси бизнес-класса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Полиция задержала троих блогеров, ради розыгрыша угнавших такси бизнес-класса в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району Москвы по подозрению в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем задержаны трое граждан одной из стран ближнего зарубежья, - сообщила Волк. - В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом".

По данным полиции, блогеры вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. Когда машина подъехала, двое мужчин сели в салон и попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. "Водитель вышел из машины, после чего один из фигурантов сел за руль и уехал. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним", - сообщила представитель МВД.

Подозреваемые были задержаны в этот же день на проспекте Маршала Жукова. Фигуранты ведут блог в соцсетях и регулярно снимают видео с различными розыгрышами. Один из соучастников, находившийся в салоне автомобиля, снимал происходящее на видео, в том числе реакцию водителя. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).