В Подмосковье в частном доме нашли истощенную девочку

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в жилом доме в Талдоме маленькую истощенную девочку без одежды, которая проживала в условиях антисанитарии. Ребенок госпитализирован, сообщила ТАСС в среду начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники ППС в ходе патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться от них, проникнув через окно в один из домов на улице Щедрина. "Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид трех-четырех лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего. Девочка доставлена в медицинское учреждение", - сказала Петрова.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Талдомская городская прокуратура начала проверку в связи с обнаружением истощенной девочки в частном доме. "По предварительным данным, по месту проживания девочки продукты питания, детская одежда, кровать, средства гигиены для ребенка отсутствуют. Девочка доставлена в учреждение здравоохранения", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. Она добавила, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей.