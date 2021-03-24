В лесу в Брянской области нашли обгоревшее тело младенца

ТАСС, 24 марта. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в лесу в Брянской области обгоревшего тела младенца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Обгоревшее тело с проломленным черепом нашли в лесу в Брянской области, подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК. "Выясняется причина смерти, в том числе будет решаться вопрос о живорожденности или мертворожденности", - добавили в пресс-службе.