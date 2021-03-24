В Москве незаконно легализовали более 900 мигрантов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следователи в Москве возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет более 900 мигрантов сотрудниками ГКБ им. Кончаловского и полицейскими. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, с 12 января по 31 декабря 2019 года неустановленные сотрудники ГКБ им. Кончаловского и должностные лица отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому округу поставили на временный-миграционный учет не менее 906 иностранных граждан, якобы проходящих стационарное лечение в данной больнице, то есть фиктивно поставили их на учет", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"). Данная статья предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.