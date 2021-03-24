Дело возбуждено в отношении матери девочки, найденной истощенной в Подмосковье

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении матери маленькой девочки, которая проживала в антисанитарных условиях в частном доме в Талдоме и была обнаружена истощенной и без одежды. Об этом ТАСС сообщила в среду начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Дознавателем отдела дознания ОМВД России по Талдомскому городскому округу в отношении женщины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сказала она.

Ранее в среду сотрудники ППС в ходе патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться от них, проникнув через окно в один из домов на улице Щедрина. Для проверки правомерности действий мужчины сотрудники полиции вошли в этот дом. Там находился 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид 3-4 лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью ребенка. Девочка госпитализирована.

Талдомская городская прокуратура по данному факту начала проверку. По данным ведомства, по месту проживания девочки отсутствовали продукты питания, детская одежда, кровать, средства гигиены.