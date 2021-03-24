Из Черногории экстрадируют двух подозреваемых в преступлениях россиян

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двух подозреваемых в преступлениях, совершенных в РФ, экстрадируют из Черногории. Один из них обвиняется в интернет-пиратстве, второй - в мошенничестве на 50 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории осуществляется экстрадиция обвиняемого в нарушении авторских и смежных прав Виктора Жилина и обвиняемого в мошенничестве Уллубия Мадиева", - сказала Волк.

По данным МВД, Жилин с 2002 по 2008 год, будучи начальником ГУП "Проектный институт "Архангельскгражданпроект", купил и установил на 22 компьютерах организации пиратские программы, причинив ущерб правообладателям на 2 млн рублей. Он выехал из России и в 2019 году был объявлен в международный розыск.

Мадиев в 2008 году в Махачкале убедил своего знакомого, что разбирается в фондовых рынках и владеет информацией об изменении курсов валют, благодаря чему зарабатывает большие деньги, уточнили в правоохранительных органах. Он предложил знакомому вложить 50 млн рублей в новый бизнес-проект, после чего тот якобы должен был получать 30% годовых. Получив деньги, Мадиев скрылся за границей.