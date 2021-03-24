В Башкирии возбудили дело после ДТП с пятью пострадавшими детьми

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии организовала проверку после ДТП, в результате которого пострадали пятеро детей. Также надзорное ведомство взяло на контроль расследование возбужденного уголовного дела, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду.

"Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

Также прокуратура организовала проверку после дорожно-транспортного происшествия, на место выезжал прокурор Зилаирского района для координации деятельности сотрудников правоохранительных органов. "В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения", - добавили в пресс-службе.

ДТП произошло около 05:00 мск, водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком ГАЗ, в результате пострадали пять пассажиров легкового автомобиля в возрасте от 11 до 14 лет, которые направлялись в школу. По данным Минздрава Башкирии, троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, двоих - в средней степени тяжести.