В Северной Осетии задержали двух подозреваемых в убийстве депутата гордумы Беслана

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. В Правобережном районе Северной Осетии задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве местного жителя, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Как сообщали ТАСС в администрации местного самоуправления Правобережного района, убитым был депутат гордумы Беслана в Северной Осетии Тамерлан Торчинов. Ранее он также занимал должность директора аэропорта Владикавказ.

"В Правобережном районе задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве местного жителя, - говорится в сообщении. - Следственными органами СК РФ по республике продолжается расследование уголовного дела по похищению человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. В рамках расследования похищения возбуждено уголовное дело об убийстве, дела соединены в одном производстве", - говорится в сообщении.

22 марта 2021 года примерно в 12 часов 30 минут в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал в ходе прогулки с бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда, предположительно, пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus.

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.