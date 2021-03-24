Суд направил на принудительное лечение подростка, готовившего теракт в красноярской школе

ТАСС, 24 марта. Первый Восточный окружной военный суд направил 15-летнего подростка, который готовил теракт в красноярской школе, на принудительное лечение из-за психического расстройства. Об этом сообщается в среду на сайте управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральном округу.

"1-й Восточный окружной военный суд вынес определение в отношении несовершеннолетнего, планировавшего осуществить террористический акт в школе. <…> Согласно заключению судебной экспертизы, уголовно-наказуемые деяния совершены несовершеннолетним в состоянии невменяемости, поэтому суд вынес определение об его освобождении от уголовной ответственности за совершение общественно опасных деяний и применении к нему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 15-летний житель Минусинского района Красноярского края планировал 1 сентября 2020 года подорвать самодельные взрывные устройства в школе, где он учился. Как сообщал ранее СК, к совершению теракта в школе подросток начал готовиться еще весной. С этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, искал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Но свои действия он не довел до конца, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.