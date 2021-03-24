Движение по Суэцкому каналу восстановили

ТАСС, 24 марта. Контейнеровоз, перегородивший Суэцкий канал, частично сдвинут с места и освободил проход по фарватеру. Об этом в среду сообщила региональная компания портовых услуг Gulf Authority Company со ссылкой на источник в Управлении Суэцкого канала.

Буксирам удалось привести в движение контейнеровоз Ever Given и переориентировать его параллельно створу канала, указывает компания. В результате создалась благоприятная обстановка для скорого возобновления движения по каналу. Судоходство возобновилось.

Во вторник утром сильный ветер изменил курс Ever Given, и это судно под панамским флагом уперлось носом в один из берегов канала, а корму развернуло до другого берега. В результате контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м заблокировал судоходство по каналу.

За время блокировки у Суэцкого канала скопилась очередь из 10 танкеров с общим грузом 15 млн баррелей нефти.