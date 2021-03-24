Внутренняя проверка "Восточной верфи" выявила хищение 300 млн рублей средств оборонзаказа

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Аудиторская проверка, проведенная по инициативе совета директоров АО "Восточная верфь", выявила в компании признаки хищения денежных средств гособоронзаказа на общую сумму около 300 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду в пресс-службе предприятия.

"По инициативе совета директоров АО "Восточная верфь" проводилась аудиторская проверка деятельности предприятия за 2011-2016 годы. По итогам проверки аудиторами были выявлены факты отвлечения денежных средств на сумму более 1 млрд рублей в интересах сторонних организаций, а также хищения денежных средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа. Приблизительная сумма хищения, по данным аудиторов, составила около 300 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что по этим фактам в правоохранительные органы верфь направила заявления для принятия решения. По данным предприятия, уголовные дела не возбуждены. "Материалы неоднократно пересылались из одного органа в другой, что затягивало принятие процессуального решения", - отметил представитель пресс-службы.

Комментарием Следственного управления СК РФ по Приморскому краю ТАСС не располагает.