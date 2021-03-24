В Дагестане возбудили дело после взрыва запала гранаты на уроке ОБЖ в школе

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили дело после того, как в Хасавюрте на уроке ОБЖ взорвался запал гранаты, в результате чего был ранен учитель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

Ранее в экстренных службах республики ТАСС сообщили, что во вторник преподаватель ОБЖ рассказывал на уроке про гранаты, демонстрировал образец с запалом, но без заряда. В результате взрыва запала пострадал педагог, дети не пострадали. "По факту халатности должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 марта в школе №10 города Хасавюрт во время проведения дополнительного практического занятия по ОБЖ при демонстрации способа разбора гранаты произошла детонация запала в момент его откручивания. В результате этого учитель получил рваное ранение кисти правой руки. Для оказания необходимой медицинской помощи его доставили в больницу.

"Ненадлежащее исполнение должностными лицами данной школы своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе вызвало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.