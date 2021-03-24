Мэр Майкопа стал фигурантом уголовного дела

МАЙКОП, 24 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Майкопа Андрея Гетманова, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах Адыгеи.

"Возбуждено уголовное дело на главу администрации Майкопа Гетманова. Решается вопрос о мере пресечения", - сказал источник, не уточнив, по какой статье возбуждено дело.

Гетманов был избран на пост мэра Майкопа в феврале 2018 года.

53-летний Гетманов - выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск им. главного маршала артиллерии М. И. Неделина, кадровый военный, офицер запаса. Служил на космодроме "Байконур", участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы «Энергия-Буран». По окончании военной службы более 20 лет (с 1995 по 2017 год) руководил майкопским предприятием "Монтаж", был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. Член ВПП "Единая Россия".