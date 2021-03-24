Спасатели доставили на берег 25 рыбаков из акватории Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Спасатели доставили на берег 25 рыбаков, которые не смогли самостоятельно добраться до суши из-за промоины на льду на Финском заливе в Кронштадском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

Инцидент произошел в 14:15 мск в среду. "Кронштадтский район, Южная Дамба, Финский залив. В 300 м от берега образовалась промоина. 25 рыбаков доставлены на берег", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что рыбаков доставили на берег двумя катерами. Медпомощь им не потребовалась.