Срочника Макарова, убившего трех сослуживцев в Воронеже, отправили на лечение

ВОРОНЕЖ, 24 марта. /ТАСС/. Постановлением 235-го Военного гарнизонного суда солдат-срочник Антон Макаров, обвиняемый в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, отправлен на лечение в психолого-неврологический диспансер. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель суда Наталья Бровко.

"Макаров переведен в психиатрический стационар специализированного типа корпус № 2 КУЗ ВО (казенного учреждения Воронежской области) "Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер". Пока он лечится", - сказала Бровко.

Она добавила, что он содержался под стражей в СИЗО № 3 УФСИН по Воронежской области, в среду его перевели на лечение в диспансер.

Рано утром 9 ноября 2020 года на военном аэродроме Балтимор в Воронеже военнослужащий Антон Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера Сергея Ермолаева, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых - Сергей Кожокин и Нинаил Акталиев - погибли, еще один, Виктор Фирсов, был ранен. После этого Макаров угнал машину и поехал к семье в Орловскую область. Оперативники задержали его в Землянске Воронежской области и передали военным следователям для дальнейших следственных действий, Макарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия").