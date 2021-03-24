СМИ: в Кении при взрыве погибли четыре пассажира автобуса

ПРЕТОРИЯ, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли и более десяти пострадали в среду на севере Кении, когда автобус, в котором они находились, подорвался на заложенной у дороги самодельной бомбе. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Автобус направлялся из города Лафей в город Мандера, когда на оживленной трассе сработало самодельное взрывное устройство, заявил губернатор округа Мандера Али Роба. По его словам, раненые, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии, помещены в больницу.

Начато расследование. Власти отмечают, что инцидент произошел вблизи границы с Сомали, где действуют боевики из исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб".