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СМИ: в Кении при взрыве погибли четыре пассажира автобуса

Автобус подорвался на заложенной у дороги самодельной бомбе, сообщает радиостанция SABC

ПРЕТОРИЯ, 24 марта. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли и более десяти пострадали в среду на севере Кении, когда автобус, в котором они находились, подорвался на заложенной у дороги самодельной бомбе. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Автобус направлялся из города Лафей в город Мандера, когда на оживленной трассе сработало самодельное взрывное устройство, заявил губернатор округа Мандера Али Роба. По его словам, раненые, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии, помещены в больницу.

Начато расследование. Власти отмечают, что инцидент произошел вблизи границы с Сомали, где действуют боевики из исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб".

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