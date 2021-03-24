Борис Шпигель связывает свое дело с переделом фармацевтического рынка

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Предприниматель Борис Шпигель утверждает, что его уголовное преследование стало следствием передела сфер влияния на фармацевтическом рынке. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами следствия.

"Шпигель не признает вину и имеет свою четкую позицию относительно причин, по которым он подвергся уголовному преследованию. С его точки зрения, оно стало следствием попытки передела сфер влияния на фармацевтическом рынке. Более того, Шпигель заявляет, что его предупреждали о том, что он может стать фигурантом уголовного дела еще месяц назад", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще четверых обвиняемых - жену экс-сенатора Шпигеля Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. Днем позже под арест был взят и сам Шпигель.

Все обвиняемые были задержаны в воскресенье. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.